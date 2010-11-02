можна вийти й в мінус
ціна ОВДП залежить від багатьох факторів: облікової ставки, терміну погашення, доходності подібних інструментів, ставок на первинних аукціонах. для прикладу, дохідність коротких ОВДП на рівні депозитних сертифікатів НБУ.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
можна вийти й в мінус
ціна ОВДП залежить від багатьох факторів: облікової ставки, терміну погашення, доходності подібних інструментів, ставок на первинних аукціонах. для прикладу, дохідність коротких ОВДП на рівні депозитних сертифікатів НБУ.
ось так :(
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:12
В явном виде не указано. У меня и операция, и списание было в пределах периода
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:42
Добрий день!
Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 21 чер, 2018 14:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Stringer, добрый день!
Кешбек - по дате операции.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:07
та мы тут уже разобрались, что предложение действует на 1 месяц и по одной категории, вот только мне пришла смска сегодня, уже 21 число, как так?
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:26
Шановна Support BForward!
Проясніть ситуацію
Якщо в смс вказана тільки одна категорія, акція діє тільки по цій категорії чи по всім в межах місяця -
1) Ремонт та дача;
2) Будь готовий до літа (Краса та медицина);
3) Футбол та спорт?
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