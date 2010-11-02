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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3100310131023103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:маєте на увазі що ОВДП як ЦП (Цінний Папір) має різну ціну (і може навіть на ціні вийти в плюс?)


можна вийти й в мінус :(
ціна ОВДП залежить від багатьох факторів: облікової ставки, терміну погашення, доходності подібних інструментів, ставок на первинних аукціонах. для прикладу, дохідність коротких ОВДП на рівні депозитних сертифікатів НБУ.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:12

  Stringer написав:Кешбек хоть считается не по дате списания?

В явном виде не указано. У меня и операция, и списание было в пределах периода
3.6. Організатор здійснює нарахування та виплату Винагороди CashBack, Учасникам
Акцій, які в період її дії здійснили Безготівкову(і) операцію(ї) з розрахунку в
торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів (в акціях не приймають участь
операції, які частково або повністю здійснені за рахунок власних коштів) у
відповідності до вимог Додатку 1 до Офіційних умов Акції.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:42

Добрий день!

Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (http://forward-bank.com/about/actions/f ... ck-old.pdf) и были уведомлены о возможности участия в конкретной акционной предложения одним из следующих каналов коммуникации: SMS сообщение, автоматический телефонный звонок, сообщение по электронной почте, телефонный звонок представителя.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Додано: Чет 21 чер, 2018 12:04
vollena71 тоесть таки мне прислали приглашение на акцию на 10 дней и все?
Кешбек хоть считается не по дате списания?


Stringer, добрый день!
Кешбек - по дате операции.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:07

  Support BForward написав:Добрий день!

Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (http://forward-bank.com/about/actions/f ... ck-old.pdf) и были уведомлены о возможности участия в конкретной акционной предложения одним из следующих каналов коммуникации: SMS сообщение, автоматический телефонный звонок, сообщение по электронной почте, телефонный звонок представителя.

та мы тут уже разобрались, что предложение действует на 1 месяц и по одной категории, вот только мне пришла смска сегодня, уже 21 число, как так?
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:26

Шановна Support BForward!
Проясніть ситуацію ;)
Якщо в смс вказана тільки одна категорія, акція діє тільки по цій категорії чи по всім в межах місяця -
1) Ремонт та дача;
2) Будь готовий до літа (Краса та медицина);
3) Футбол та спорт?
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