greenozon написав:маєте на увазі що ОВДП як ЦП (Цінний Папір) має різну ціну (і може навіть на ціні вийти в плюс?)
можна вийти й в мінус ціна ОВДП залежить від багатьох факторів: облікової ставки, терміну погашення, доходності подібних інструментів, ставок на первинних аукціонах. для прикладу, дохідність коротких ОВДП на рівні депозитних сертифікатів НБУ.
Stringer написав:Кешбек хоть считается не по дате списания?
В явном виде не указано. У меня и операция, и списание было в пределах периода
3.6. Організатор здійснює нарахування та виплату Винагороди CashBack, Учасникам Акцій, які в період її дії здійснили Безготівкову(і) операцію(ї) з розрахунку в торгівельній мережі за рахунок кредитних коштів (в акціях не приймають участь операції, які частково або повністю здійснені за рахунок власних коштів) у відповідності до вимог Додатку 1 до Офіційних умов Акції.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (http://forward-bank.com/about/actions/f ... ck-old.pdf) и были уведомлены о возможности участия в конкретной акционной предложения одним из следующих каналов коммуникации: SMS сообщение, автоматический телефонный звонок, сообщение по электронной почте, телефонный звонок представителя.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (http://forward-bank.com/about/actions/f ... ck-old.pdf) и были уведомлены о возможности участия в конкретной акционной предложения одним из следующих каналов коммуникации: SMS сообщение, автоматический телефонный звонок, сообщение по электронной почте, телефонный звонок представителя.
та мы тут уже разобрались, что предложение действует на 1 месяц и по одной категории, вот только мне пришла смска сегодня, уже 21 число, как так?
Шановна Support BForward! Проясніть ситуацію Якщо в смс вказана тільки одна категорія, акція діє тільки по цій категорії чи по всім в межах місяця - 1) Ремонт та дача; 2) Будь готовий до літа (Краса та медицина); 3) Футбол та спорт?
V2 написав:Шановна Support BForward! Проясніть ситуацію Якщо в смс вказана тільки одна категорія, акція діє тільки по цій категорії чи по всім в межах місяця - 1) Ремонт та дача; 2) Будь готовий до літа (Краса та медицина); 3) Футбол та спорт?
Добрий день, шановний V2! Акція діє тільки по тій категорії, яка вказана в смс.
Востаннє редагувалось Support BForward в П'ят 22 чер, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (http://forward-bank.com/about/actions/f ... ck-old.pdf) и были уведомлены о возможности участия в конкретной акционной предложения одним из следующих каналов коммуникации: SMS сообщение, автоматический телефонный звонок, сообщение по электронной почте, телефонный звонок представителя.
та мы тут уже разобрались, что предложение действует на 1 месяц и по одной категории, вот только мне пришла смска сегодня, уже 21 число, как так?
Добрый день, Stringer! Смс по акции были отправлены в начале месяца. Уточните, пожалуйста, Ваш телефон на av-kudryashova@forward-bank.com, мы проверим, почему Вы получили сообщение 21 числа.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України) 044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Участники Акции «Календарь Cash-back» для договоров, заключенных до 05.04.2018 года - клиенты, которые до начала Акции заключили Договор по одному из продуктов Банка, определенных в таблицы и 1 (http://forward-bank.com/about/actions/f ... ck-old.pdf) и были уведомлены о возможности участия в конкретной акционной предложения одним из следующих каналов коммуникации: SMS сообщение, автоматический телефонный звонок, сообщение по электронной почте, телефонный звонок представителя.
та мы тут уже разобрались, что предложение действует на 1 месяц и по одной категории, вот только мне пришла смска сегодня, уже 21 число, как так?
Добрый день, Stringer! Смс по акции были отправлены в начале месяца. Уточните, пожалуйста, Ваш телефон на av-kudryashova@forward-bank.com, мы проверим, почему Вы получили сообщение 21 числа.