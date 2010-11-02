RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3101310231033104

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Смс по акции были отправлены в начале месяца.


14.06. - це, наче, й не початок місяця ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 03.07.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:50

Stringer,вчера повторно отправляли смс клиентам, которым оправляли в начале месяца, но они не воспользовались предложением. Если воспользуетесь предложением с смс, кешбек будет начислен, согласно условиям.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Закономерность. Банк обзванивает клиентов по пятницам.

Ув. представитель,
а можно вашему кол центру оставить примечание?
"Клиент хочет депозитку в Харькове. Потратил на это кучу времени. Продать любой другой продукт не получится" :-)

Кстати, скоро уже будет 3 мес, как данные отправлены
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4336330#p4336330
Alpha1251
 
Повідомлень: 114
З нами з: 02.04.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

З 25.06 по Ізі-карті при розрахунку на Ізі-пей кеш-беку вже не буде. офігенний хід
по решті операцій підняли з 0,6 до 1%
Типа карта заточена під Ізі. пляка консультує :mrgreen:
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3101310231033104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, TASCOMBANK і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 348, 349, 350
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3490 480360
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:55
casper12
Альфа-Банк 1 ... 5714, 5715, 5716
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57152 7344041
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:43
clientage
БМ БАНК 1 ... 499, 500, 501
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5001 804217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 16:00
idealstorm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.