14.06. - це, наче, й не початок місяця
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:50
Stringer,вчера повторно отправляли смс клиентам, которым оправляли в начале месяца, но они не воспользовались предложением. Если воспользуетесь предложением с смс, кешбек будет начислен, согласно условиям.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Закономерность. Банк обзванивает клиентов по пятницам.
Ув. представитель,
а можно вашему кол центру оставить примечание?
"Клиент хочет депозитку в Харькове. Потратил на это кучу времени. Продать любой другой продукт не получится"
Кстати, скоро уже будет 3 мес, как данные отправлены
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4336330#p4336330
Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
З 25.06 по Ізі-карті при розрахунку на Ізі-пей кеш-беку вже не буде. офігенний хід
по решті операцій підняли з 0,6 до 1%
Типа карта заточена під Ізі. пляка консультує
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:17
Посилання на джерело?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, imlex і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|