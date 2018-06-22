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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3102310331043105>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:50

Stringer,вчера повторно отправляли смс клиентам, которым оправляли в начале месяца, но они не воспользовались предложением. Если воспользуетесь предложением с смс, кешбек будет начислен, согласно условиям.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Закономерность. Банк обзванивает клиентов по пятницам.

Ув. представитель,
а можно вашему кол центру оставить примечание?
"Клиент хочет депозитку в Харькове. Потратил на это кучу времени. Продать любой другой продукт не получится" :-)

Кстати, скоро уже будет 3 мес, как данные отправлены
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4336330#p4336330
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 16:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

З 25.06 по Ізі-карті при розрахунку на Ізі-пей кеш-беку вже не буде. офігенний хід
по решті операцій підняли з 0,6 до 1%
Типа карта заточена під Ізі. пляка консультує :mrgreen:
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:17

  wolt450 написав:З 25.06 по Ізі-карті при розрахунку на Ізі-пей кеш-беку вже не буде. офігенний хід
по решті операцій підняли з 0,6 до 1%
Типа карта заточена під Ізі. пляка консультує :mrgreen:
Посилання на джерело?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

http://www.forward-bank.com/press-cente ... kartka-ea/
consul
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05

  Support BForward написав:Stringer,вчера повторно отправляли смс клиентам, которым оправляли в начале месяца, но они не воспользовались предложением. Если воспользуетесь предложением с смс, кешбек будет начислен, согласно условиям.

Перелопатил телефон - не было смс в начале месяца
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:26

  Alpha1251 написав:Закономерность. Банк обзванивает клиентов по пятницам.

Ув. представитель,
а можно вашему кол центру оставить примечание?
"Клиент хочет депозитку в Харькове. Потратил на это кучу времени. Продать любой другой продукт не получится" :-)

Кстати, скоро уже будет 3 мес, как данные отправлены
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4336330#p4336330


Добрый день, Alpha1251!
Приносим свои извинения. Передала, чтобы Вам не звонили с предложением оформить продукты банка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:57

кешбек за депозит 5%

Если кому интересно и не бздо,то рассказываю как это работает
В ИБ нужно открыть депо "Шаг навстречу стандарт++++(367)" и обязательно с карточного счёта. Только в этом случае всё работает.
На пятый рабочий день приходит смс, что начислен кешбек-бонус в размере 10000000 грн
Сумма кешбека чётко равняется 5% от суммы депозита минус налог.
На следующий рабочий день этот бонус уже в деньгах поступит на карту, с которой размещался депозит.
Тут же можно снимать деньгу или отправить сэп, который улетает без проблем :wink:
P.S. По итогу получается депо на год под 18,6% (13,6% - ставка и 5% - кешбек).
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  deneg net написав:На пятый рабочий день приходит смс, что начислен кешбек-бонус в размере 10000000 грн


у вас сталеві кульки!
скільки ви камазів завезли сюди? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:37

  deneg net написав:В ИБ нужно открыть депо "Шаг навстречу стандарт++++(367)" и обязательно с карточного счёта.

а как на карточный счет деньги из другого банка закидываются бесплатно? если через п2п то можно попасть на штраф за несанкционированный овердрафт?
J
 
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