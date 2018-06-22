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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3102310331043105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:50

  greenozon написав:
  deneg net написав:На пятый рабочий день приходит смс, что начислен кешбек-бонус в размере 10000000 грн


у вас сталеві кульки!
скільки ви камазів завезли сюди? :)

Ну так писали, что барсуку не хватает 250 лямов...решил помочь :D :D :D
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deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

...сироткам бы помогли ) а не этому ломбарду ))
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-VICTOR-
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