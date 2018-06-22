Ну так писали, что барсуку не хватает 250 лямов...решил помочь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:50
Ну так писали, что барсуку не хватает 250 лямов...решил помочь
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Додано: Суб 23 чер, 2018 20:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
...сироткам бы помогли ) а не этому ломбарду ))
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