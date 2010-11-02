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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3102310331043105

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:50

  greenozon написав:
  deneg net написав:На пятый рабочий день приходит смс, что начислен кешбек-бонус в размере 10000000 грн


у вас сталеві кульки!
скільки ви камазів завезли сюди? :)

Ну так писали, что барсуку не хватает 250 лямов...решил помочь :D :D :D
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deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

...сироткам бы помогли ) а не этому ломбарду ))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:18

  deneg net написав:Если кому интересно и не бздо,то рассказываю как это работает
В ИБ нужно открыть депо "Шаг навстречу стандарт++++(367)" и обязательно с карточного счёта. Только в этом случае всё работает.
На пятый рабочий день приходит смс, что начислен кешбек-бонус в размере 10000000 грн
Сумма кешбека чётко равняется 5% от суммы депозита минус налог.
На следующий рабочий день этот бонус уже в деньгах поступит на карту, с которой размещался депозит.
Тут же можно снимать деньгу или отправить сэп, который улетает без проблем :wink:
P.S. По итогу получается депо на год под 18,6% (13,6% - ставка и 5% - кешбек).

Щоб отримати чистими 10000000 кишмишу це занести слід 248447205.
А що ставку з 13,3% до 13,6% підняли...це так.
Ефективна 18,6% грязними...Фарс лідер на ринку.
Ахції пару днів. :(
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:21

  -VICTOR- написав:...сироткам бы помогли ) а не этому ломбарду ))


ломбард дає 5% кешбеку :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:37

  d_12 написав:
  -VICTOR- написав:...сироткам бы помогли ) а не этому ломбарду ))


ломбард дає 5% кешбеку :)

Кишмиш вже в липні тільки капне...а куратор вже 6 місяців тут сидить. :(
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Ахції пару днів.


треба будуть гроші - продовжать, тим більше що акція то і не акція зовсім - де опис продукту на оф.сайті?



  Квесторе_поверніться написав:а куратор вже 6 місяців тут сидить.


це вже здогадки, де факти хоч якісь?
+50грн !
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greenozon
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