Ну так писали, что барсуку не хватает 250 лямов...решил помочь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 чер, 2018 17:50
Ну так писали, что барсуку не хватает 250 лямов...решил помочь
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Додано: Суб 23 чер, 2018 20:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
...сироткам бы помогли ) а не этому ломбарду ))
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:18
Щоб отримати чистими 10000000 кишмишу це занести слід 248447205.
А що ставку з 13,3% до 13,6% підняли...це так.
Ефективна 18,6% грязними...Фарс лідер на ринку.
Ахції пару днів.
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:21
ось так :(
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:37
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
треба будуть гроші - продовжать, тим більше що акція то і не акція зовсім - де опис продукту на оф.сайті?
це вже здогадки, де факти хоч якісь?
+50грн !
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:39
Друг Ізя
Support BForward, є в мене ко-брендова карта Ізіпей.
На днях вирішив змінити фінансовий номер для зручності.
Видалив вашу карту з старого особистого кабінету Ізіпей. І хотів зареєструвати в новому. Але не можу це зробити вже четвертий день. Ізіпей замість того, щоб авторизувати 1.00 грн. з вашої карти, платить за комунальні невідомо кому на суму 1.ab грн. Пробував декілька разів. Ось так воно виглядає в виписці:
Карти інших банків реєструються без проблем:
Support BForward, WTF ?!?
Якщо вам треба для уточнення особисті дані то можете вписати хоч свої.
Просто спробуйте видалити ко-брендову карту з свого акаунта ізіпей і заново там її додати. Чи ваші горе - спеціалісти хай спробують.
Тому, що воно не працює ні в кого. Спробував в дружини теж не працює. В колеги теж. Тепер не можемо назад прив'язати ці карти, відповідно не робимо оплати через них. Відповідно ваш банк замість того, щоб отримувати заробіток з мого обороту по карті, смокче чупа-чупс.
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