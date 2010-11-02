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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02
Stringer написав: mixa написав:
[b]Я писав про зміну акаунту в системі ізіпей. Це ні яким боком не має відношення до фінансового номера в вашому банку.
непонятно тогда для чего вы пишите все это банку, а не изе
Тому що карту Ізя видала банка партнер Ізі.
По старій памяті ця карта автоматом вязалася до Ізі, може в цьому причина.
Специфічна технологія привязки.
Якщо її деантивувати а потім активувати вона автоматом і привяжеться можливо?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06
Support BForward написав: mixa написав:Support BForward
, працівники вашого банку завжди славилися своєю тупістю і некомпетентністю. Але та відповідь, що написали ви достойна премії Дарвіна.
До чого тут старий і новий сайт?Карта ізі-пей не приєднується до особистого кабінету Ізіпей ні в старому ні в новому інтерфейсі.
До чого тут зміна фінансового номеру телефону?Я писав про зміну акаунту в системі ізіпей. Це ні яким боком не має відношення до фінансового номера в вашому банку. Більш того, якщо видалити карту з акаунту ізіпей то її потім не можна приєднати ні до старого акаунта, з якого видалена була карта ні до іншого.
В попередньому повідомлені я ж детально описав ситуацію. Але ви просто її не спромоглися зрозуміти.
Ще раз:
1. видаляєш кобрендову карту ізіпей з свого акаунта.
2. пробуєш повторно приєднати і замість коду авторизації получаєш сплату комунальних в невідомому напрямку.
3. будь-яку карту будь якого іншого банку я можу від'єднати від свого акаунта а потім приєднати назад через хвилину.
mixa, я уточню информацию по Вашему вопросу у коллег с Изипей, так как акаунт Изипей - это сервис Изипей.
mixa, для подготовки запроса коллегам с Изипей необходимы Ваши ФИО. Сообщите мне на av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши данные или обратитесь в службу поддержки Изипей самостоятельно.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
а куратор вже 6 місяців тут сидить.
це вже здогадки, де факти хоч якісь?
А офигенные нарушения нормативов, которые даже нбу не постеснялся обнародовать, не является фактом? Или вы думаете, что с такими нарушениями банку не отнесут к проблемным? Конечно же отнесут, а значит будет куратор. Закон так требует, и нбу его нарушать не будет.
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