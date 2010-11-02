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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3103310431053106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02

  Stringer написав:
  mixa написав:[b]Я писав про зміну акаунту в системі ізіпей. Це ні яким боком не має відношення до фінансового номера в вашому банку.

непонятно тогда для чего вы пишите все это банку, а не изе

Тому що карту Ізя видала банка партнер Ізі.
По старій памяті ця карта автоматом вязалася до Ізі, може в цьому причина.
Специфічна технологія привязки.
Якщо її деантивувати а потім активувати вона автоматом і привяжеться можливо?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06

  Support BForward написав:
  mixa написав:Support BForward, працівники вашого банку завжди славилися своєю тупістю і некомпетентністю. Але та відповідь, що написали ви достойна премії Дарвіна.

До чого тут старий і новий сайт?
Карта ізі-пей не приєднується до особистого кабінету Ізіпей ні в старому ні в новому інтерфейсі.

До чого тут зміна фінансового номеру телефону?
Я писав про зміну акаунту в системі ізіпей. Це ні яким боком не має відношення до фінансового номера в вашому банку. Більш того, якщо видалити карту з акаунту ізіпей то її потім не можна приєднати ні до старого акаунта, з якого видалена була карта ні до іншого.


В попередньому повідомлені я ж детально описав ситуацію. Але ви просто її не спромоглися зрозуміти.
Ще раз:
1. видаляєш кобрендову карту ізіпей з свого акаунта.
2. пробуєш повторно приєднати і замість коду авторизації получаєш сплату комунальних в невідомому напрямку.
3. будь-яку карту будь якого іншого банку я можу від'єднати від свого акаунта а потім приєднати назад через хвилину.


mixa, я уточню информацию по Вашему вопросу у коллег с Изипей, так как акаунт Изипей - это сервис Изипей.


mixa, для подготовки запроса коллегам с Изипей необходимы Ваши ФИО. Сообщите мне на av-kudryashova@forward-bank.com Ваши данные или обратитесь в службу поддержки Изипей самостоятельно.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:а куратор вже 6 місяців тут сидить.


це вже здогадки, де факти хоч якісь?

А офигенные нарушения нормативов, которые даже нбу не постеснялся обнародовать, не является фактом? Или вы думаете, что с такими нарушениями банку не отнесут к проблемным? Конечно же отнесут, а значит будет куратор. Закон так требует, и нбу его нарушать не будет.
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deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 00:26

  deneg net написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:а куратор вже 6 місяців тут сидить.


це вже здогадки, де факти хоч якісь?

А офигенные нарушения нормативов, которые даже нбу не постеснялся обнародовать, не является фактом? Или вы думаете, что с такими нарушениями банку не отнесут к проблемным? Конечно же отнесут, а значит будет куратор. Закон так требует, и нбу его нарушать не будет.

Чем сможете аргументировать озвученый срок "вже 6 місяців"?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:02

Да если б проблемность было 6 мес., то вор ушилин уже уважаемого вызвал.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:18

  guntherhouse777 написав:Да если б проблемность было 6 мес., то вор ушилин уже уважаемого вызвал.

Не так все просто.
А повертати Фонду 1,4 млрд імярекам?
Банка ж хорошою ліквідністю, нехай сама і повертає.
А НБУ і Фонд постоять в стороні...поспостерігають.
Хоча якщо куратор запримітить рух на вивід активів ТА слід вводити миттєво.
Там з активів Фонд ще може поживитись.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:20

BBC, Вам недостатньо звітності і висновку аудиту за рік 2017?
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Как из какой либо отчетности может следовать, что "а куратор вже 6 місяців тут сидить" ?
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