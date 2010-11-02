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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:02
Stringer написав: mixa написав:
[b]Я писав про зміну акаунту в системі ізіпей. Це ні яким боком не має відношення до фінансового номера в вашому банку.
непонятно тогда для чего вы пишите все это банку, а не изе
Тому що карту Ізя видала банка партнер Ізі.
По старій памяті ця карта автоматом вязалася до Ізі, може в цьому причина.
Специфічна технологія привязки.
Якщо її деантивувати а потім активувати вона автоматом і привяжеться можливо?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:06
Support BForward написав: mixa написав:Support BForward
, працівники вашого банку завжди славилися своєю тупістю і некомпетентністю. Але та відповідь, що написали ви достойна премії Дарвіна.
До чого тут старий і новий сайт?Карта ізі-пей не приєднується до особистого кабінету Ізіпей ні в старому ні в новому інтерфейсі.
До чого тут зміна фінансового номеру телефону?Я писав про зміну акаунту в системі ізіпей. Це ні яким боком не має відношення до фінансового номера в вашому банку. Більш того, якщо видалити карту з акаунту ізіпей то її потім не можна приєднати ні до старого акаунта, з якого видалена була карта ні до іншого.
В попередньому повідомлені я ж детально описав ситуацію. Але ви просто її не спромоглися зрозуміти.
Ще раз:
1. видаляєш кобрендову карту ізіпей з свого акаунта.
2. пробуєш повторно приєднати і замість коду авторизації получаєш сплату комунальних в невідомому напрямку.
3. будь-яку карту будь якого іншого банку я можу від'єднати від свого акаунта а потім приєднати назад через хвилину.
mixa, я уточню информацию по Вашему вопросу у коллег с Изипей, так как акаунт Изипей - это сервис Изипей.
mixa, для подготовки запроса коллегам с Изипей необходимы Ваши ФИО. Сообщите мне на av-kudryashova@forward-bank.com
Ваши данные или обратитесь в службу поддержки Изипей самостоятельно.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
а куратор вже 6 місяців тут сидить.
це вже здогадки, де факти хоч якісь?
А офигенные нарушения нормативов, которые даже нбу не постеснялся обнародовать, не является фактом? Или вы думаете, что с такими нарушениями банку не отнесут к проблемным? Конечно же отнесут, а значит будет куратор. Закон так требует, и нбу его нарушать не будет.
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deneg net
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:54
Проблемному банку ЗАПРЕЩЕНО принимать новые депозиты! Однако ж - принимает! Отсюда вывод - ...
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sergserg
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Додано: Вів 26 чер, 2018 00:26
deneg net написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
а куратор вже 6 місяців тут сидить.
це вже здогадки, де факти хоч якісь?
А офигенные нарушения нормативов, которые даже нбу не постеснялся обнародовать, не является фактом? Или вы думаете, что с такими нарушениями банку не отнесут к проблемным? Конечно же отнесут, а значит будет куратор. Закон так требует, и нбу его нарушать не будет.
Чем сможете аргументировать озвученый срок "вже 6 місяців"?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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1
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:02
Да если б проблемность было 6 мес., то вор ушилин уже уважаемого вызвал.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:18
guntherhouse777 написав:
Да если б проблемность было 6 мес., то вор ушилин уже уважаемого вызвал.
Не так все просто.
А повертати Фонду 1,4 млрд імярекам?
Банка ж хорошою ліквідністю, нехай сама і повертає.
А НБУ і Фонд постоять в стороні...поспостерігають.
Хоча якщо куратор запримітить рух на вивід активів ТА слід вводити миттєво.
Там з активів Фонд ще може поживитись.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:20
BBC, Вам недостатньо звітності і висновку аудиту за рік 2017?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54
Как из какой либо отчетности может следовать, что "а куратор вже 6 місяців тут сидить" ?
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mustbe
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:16
mustbe написав:
Как из какой либо отчетности может следовать, что "а куратор вже 6 місяців тут сидить" ?
Ни из какой. Только инсайд.
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