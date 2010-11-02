такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:11
У відділеннях багато в чому дезінформовані керівництвом...але і достовірною інфою володіють, зокрема що куратор в банці сидить.
А загалом настрої... песимістичні.
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