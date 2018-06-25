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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3104310531063107

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Только инсайд.


такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:11

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Только инсайд.


такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі! :)

У відділеннях багато в чому дезінформовані керівництвом...але і достовірною інфою володіють, зокрема що куратор в банці сидить.
А загалом настрої... песимістичні. :(
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

После выполнения внутреннего или внешнего перевода в интернет банке, а может ещё и при других операциях, присылаются ещё несколько смс с разными кодами подтверждения. Так происходит уже наверно несколько месяцев, исправьте.
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброго дня, представники Forward Bank!
Питання - коли Ви нарешті перестанете мені телефонувати у вихідні дні та пропонувати свої продукти?! Я неоднократно відмовлявся від Ваших телемаркетингів, просив, щоб в ПО Банку зафіксували моє звернення, але мені кожні 2-3 тижні телефонують!!! Я не хочу бути Вашим клієнтом та прошу не використовувати мої персональні дані (особистий мобільний телефон, ПІБ, іншу інформацію),яку Вам злили недобросовісні працівники інших Банків чи топ-менеджери, які звільняючись з попереднього банку прихоплюють із собою його базу клієнтів. Не доводьте до скарг в НБУ!!! Воно Вам потрібно?!
sandr2018
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:33

  sandr2018 написав:Доброго дня, представники Forward Bank!
Питання - коли Ви нарешті перестанете мені телефонувати у вихідні дні та пропонувати свої продукти?! Я неоднократно відмовлявся від Ваших телемаркетингів, просив, щоб в ПО Банку зафіксували моє звернення, але мені кожні 2-3 тижні телефонують!!! Я не хочу бути Вашим клієнтом та прошу не використовувати мої персональні дані (особистий мобільний телефон, ПІБ, іншу інформацію),яку Вам злили недобросовісні працівники інших Банків чи топ-менеджери, які звільняючись з попереднього банку прихоплюють із собою його базу клієнтів. Не доводьте до скарг в НБУ!!! Воно Вам потрібно?!

Хто вам проплатив ваш пост?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:20

BBC
А з чого Ви взяли, що мій пост проплачений?
sandr2018
 
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