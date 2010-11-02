такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 10:11
У відділеннях багато в чому дезінформовані керівництвом...але і достовірною інфою володіють, зокрема що куратор в банці сидить.
А загалом настрої... песимістичні.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
После выполнения внутреннего или внешнего перевода в интернет банке, а может ещё и при других операциях, присылаются ещё несколько смс с разными кодами подтверждения. Так происходит уже наверно несколько месяцев, исправьте.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброго дня, представники Forward Bank!
Питання - коли Ви нарешті перестанете мені телефонувати у вихідні дні та пропонувати свої продукти?! Я неоднократно відмовлявся від Ваших телемаркетингів, просив, щоб в ПО Банку зафіксували моє звернення, але мені кожні 2-3 тижні телефонують!!! Я не хочу бути Вашим клієнтом та прошу не використовувати мої персональні дані (особистий мобільний телефон, ПІБ, іншу інформацію),яку Вам злили недобросовісні працівники інших Банків чи топ-менеджери, які звільняючись з попереднього банку прихоплюють із собою його базу клієнтів. Не доводьте до скарг в НБУ!!! Воно Вам потрібно?!
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:33
Хто вам проплатив ваш пост?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 26 чер, 2018 22:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
...нічого дивного ) цей ломбард "атакував" дзвінками неодноразово всіх моїх...) до слова ми клієнти не одного банку ..о то ж після відходу Трасту , дехто ...( не будемо називати ) прихопив де що прийшовши сюди працювати ..і пішли дзвінки - довелось не один раз пояснити що кредитки цього ломбарду не цікаві і взагалі - після неадекватної поведінки їх фінмону ми з цим ломбардом мати справу не бажаєм )....як до речі і з ІЗІпеєм - після свинської поведінки і знищеної бонусної програми .
тому ці два "чоботи пара "- мають середній палець догори , а ми тепер працюємо з адекватними банками і іншими платіжними системами )
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:25
-VICTOR-
Значить все підтвердилось, дані,як я і думав, були злиті, при тому що не гнушались при дзвінках називати клієнтів інщих банків по їх ПІБ, а на питання про те, де ви взяли персональну інформацію - відбріхуватись різними способами!!!
P.S. Для BBC - ще один доказ, що мій пост не проплачений, а хамська поведінка "барсіка"
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:00
Тоді вітаю новачка на форумі. Ххотів би бачити ваші відгуки й про інші банки де ви обслуговуєтесь.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:52
Добрий день, шановний sandr2018!
Уточніть, будь ласка, на av-kudryashova@forward-bank.com номер Вашого телефону, щоб ми його видалили з бази даних.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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