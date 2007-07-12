Временно вернули "чистый грейс"?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:33
Support BForward
Временно вернули "чистый грейс"?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну а кто вам в отделении об этом скажет? Вы же клиент. Реальность же такова: куратор там сидит/остался со времени проверки НБУ, еще осенью. Программу докапитализации давно объявили, увы она не выполнена к 1 июня. Причем на отделениях таже инфа что и у Вас, деньги есть - нет юридических документов, каких именно, толком не понятно. Вроде бы происхождение денег, Киселев врочем в своем интервью все сказал. Ждем даты Че -1 августа.
|