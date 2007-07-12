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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3105310631073108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:33

Support BForward
Временно вернули "чистый грейс"?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!


Ну а кто вам в отделении об этом скажет? Вы же клиент. Реальность же такова: куратор там сидит/остался со времени проверки НБУ, еще осенью. Программу докапитализации давно объявили, увы она не выполнена к 1 июня. Причем на отделениях таже инфа что и у Вас, деньги есть - нет юридических документов, каких именно, толком не понятно. Вроде бы происхождение денег, Киселев врочем в своем интервью все сказал. Ждем даты Че -1 августа.
Sinbad777
 
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