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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:33
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:40
greenozon написав:
такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!
Ну а кто вам в отделении об этом скажет? Вы же клиент. Реальность же такова: куратор там сидит/остался со времени проверки НБУ, еще осенью. Программу докапитализации давно объявили, увы она не выполнена к 1 июня. Причем на отделениях таже инфа что и у Вас, деньги есть - нет юридических документов, каких именно, толком не понятно. Вроде бы происхождение денег, Киселев врочем в своем интервью все сказал. Ждем даты Че -1 августа.
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Sinbad777
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:24
BBC написав: sandr2018 написав:
Доброго дня, представники Forward Bank!
Питання - коли Ви нарешті перестанете мені телефонувати у вихідні дні та пропонувати свої продукти?! Я неоднократно відмовлявся від Ваших телемаркетингів, просив, щоб в ПО Банку зафіксували моє звернення, але мені кожні 2-3 тижні телефонують!!! Я не хочу бути Вашим клієнтом та прошу не використовувати мої персональні дані (особистий мобільний телефон, ПІБ, іншу інформацію),яку Вам злили недобросовісні працівники інших Банків чи топ-менеджери, які звільняючись з попереднього банку прихоплюють із собою його базу клієнтів. Не доводьте до скарг в НБУ!!! Воно Вам потрібно?!
Хто вам проплатив ваш пост?
Сьогодні мені дзвонили з форварда....сказав що у вихідні мене не чіпати.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 20:33
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:47
Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?
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REA 1109
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:50
REA 1109 написав:
Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?
с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж
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Stringer
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