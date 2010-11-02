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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3106310731083109>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:33

Support BForward
Временно вернули "чистый грейс"?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!


Ну а кто вам в отделении об этом скажет? Вы же клиент. Реальность же такова: куратор там сидит/остался со времени проверки НБУ, еще осенью. Программу докапитализации давно объявили, увы она не выполнена к 1 июня. Причем на отделениях таже инфа что и у Вас, деньги есть - нет юридических документов, каких именно, толком не понятно. Вроде бы происхождение денег, Киселев врочем в своем интервью все сказал. Ждем даты Че -1 августа.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:24

  BBC написав:
  sandr2018 написав:Доброго дня, представники Forward Bank!
Питання - коли Ви нарешті перестанете мені телефонувати у вихідні дні та пропонувати свої продукти?! Я неоднократно відмовлявся від Ваших телемаркетингів, просив, щоб в ПО Банку зафіксували моє звернення, але мені кожні 2-3 тижні телефонують!!! Я не хочу бути Вашим клієнтом та прошу не використовувати мої персональні дані (особистий мобільний телефон, ПІБ, іншу інформацію),яку Вам злили недобросовісні працівники інших Банків чи топ-менеджери, які звільняючись з попереднього банку прихоплюють із собою його базу клієнтів. Не доводьте до скарг в НБУ!!! Воно Вам потрібно?!

Хто вам проплатив ваш пост?

Сьогодні мені дзвонили з форварда....сказав що у вихідні мене не чіпати.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:33

В неділю, із банку, це був точно його працівник :!: :?: :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:47

Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:50

  REA 1109 написав:Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?

с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:16

  Stringer написав:
  REA 1109 написав:Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?

с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж

По Депозитке - бесплатно
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

С БВК сэп также шаровой
guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:
  REA 1109 написав:Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?

с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж

По Депозитке - бесплатно
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:22

Ну да 4 грн это шара
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
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