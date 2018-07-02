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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 23:27
Chicheva написав:
BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
Спонморы это хорошо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 02 лип, 2018 23:32
Из нескольких платежей, которые слались, все были шаровыми
BBC написав: Chicheva написав:
BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
Спонморы это хорошо.
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Chicheva
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:25
guntherhouse777 написав: Stringer написав: REA 1109 написав:
Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?
с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж
По Депозитке - бесплатно
оформлюється в окремих відділеннях в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Centurion наделяет вас набором привилегий, который не доступен ни по одной другой карте в мире.
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