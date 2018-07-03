Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 23:27
Chicheva написав: BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
Спонморы это хорошо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 23:32
Из нескольких платежей, которые слались, все были шаровыми
BBC написав: Chicheva написав: BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
Спонморы это хорошо.
Chicheva
Повідомлень: 119
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Подякував: 0 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:25
guntherhouse777 написав: Stringer написав: REA 1109 написав:
Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?
с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж
По Депозитке - бесплатно
оформлюється в окремих відділеннях в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях
Bosstone
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Centurion наделяет вас набором привилегий, который не доступен ни по одной другой карте в мире.
ВІП господарка Таріко в країні агресора (на правах реклами)
https://finparty.ru/office_life/133434/
Квесторе_поверніться
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Подякували: 1276 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:10
Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
idealstorm
Повідомлень: 1391
З нами з: 06.03.09
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Подякували: 140 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22
idealstorm написав:
Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
0800...
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58
idealstorm написав:
Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
Добрый день, idealstorm!
Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Представник банку
Повідомлень: 2559
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:03
Support BForward написав: idealstorm написав:
Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
Добрый день, idealstorm!
Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.
По 0800...уже ніззя?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:52
Квесторе_поверніться написав:
Centurion наделяет вас набором привилегий
почитав, дякую, але
>>По правилам платежной системы выпускать Centurion, или «черную карту American Express», как ее еще принято называть, может только один банк на территории страны.
цей Амерікан - воно ж вроді як для штатів лишень?...
+50грн !
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greenozon
Повідомлень: 2371
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Подякували: 68 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:55
greenozon написав:
цей Амерікан - воно ж вроді як для штатів лишень?...
На терміналах Аваля й Ексіма працює.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13424
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
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