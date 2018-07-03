RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3106310731083109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:27

  Chicheva написав:
BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
Спонморы это хорошо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13424
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Из нескольких платежей, которые слались, все были шаровыми
BBC написав:
  Chicheva написав:
BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер
Спонморы это хорошо.
Chicheva
 
Повідомлень: 119
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:25

  guntherhouse777 написав:
  Stringer написав:
  REA 1109 написав:Подскажите какая комиссия на платеж по реквизитам из банка собственных средств?

с текущий счетов нулевая, с карточных до 4 грн за платёж

По Депозитке - бесплатно

оформлюється в окремих відділеннях в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях :(
Bosstone
 
Повідомлень: 750
З нами з: 21.04.10
Подякував: 532 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42

Centurion наделяет вас набором привилегий, который не доступен ни по одной другой карте в мире.
ВІП господарка Таріко в країні агресора (на правах реклами)
https://finparty.ru/office_life/133434/
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:22

  idealstorm написав:Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?

0800...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:58

  idealstorm написав:Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?


Добрый день, idealstorm!
Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 24.09.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:03

  Support BForward написав:
  idealstorm написав:Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?


Добрый день, idealstorm!
Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.

По 0800...уже ніззя?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Centurion наделяет вас набором привилегий


почитав, дякую, але
>>По правилам платежной системы выпускать Centurion, или «черную карту American Express», как ее еще принято называть, может только один банк на территории страны.

цей Амерікан - воно ж вроді як для штатів лишень?...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 01.06.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:цей Амерікан - воно ж вроді як для штатів лишень?...
На терміналах Аваля й Ексіма працює.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13424
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3106310731083109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5751, 5752, 5753
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57520 7387149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 22:39
yuri1978
ОТП БАНК 1 ... 538, 539, 540
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5398 1299282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 22:14
Bosstone
Идея Банк 1 ... 1518, 1519, 1520
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15197 2161891
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лип, 2018 22:14
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7725)
04.07.2018 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.