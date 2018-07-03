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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3107310831093110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 03:20

  idealstorm написав:Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?

А для каких депозитов предусмотрена автопролонгация?
Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Support BForward написав:
  idealstorm написав:Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?


Добрый день, idealstorm!
Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.

По 0800...уже ніззя?


Добрий день! Так, по телефону також можна.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49

Support BForward а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:а что там за проблемы с проводками по системе?

небойсь наши лесные братья под курском мокшанский кабель перепилили :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:32

  Stringer написав:Support BForward а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?


процессинг в мацкве - ждите
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