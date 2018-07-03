А для каких депозитов предусмотрена автопролонгация?
Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 03:20
А для каких депозитов предусмотрена автопролонгация?
Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 04 лип, 2018 08:50
Добрий день! Так, по телефону також можна.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49
Support BForward а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
небойсь наши лесные братья под курском мокшанский кабель перепилили
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 04 лип, 2018 10:32
процессинг в мацкве - ждите
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