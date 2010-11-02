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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 03:20
idealstorm написав:
Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
А для каких депозитов предусмотрена автопролонгация?
Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 08:50
Квесторе_поверніться написав: Support BForward написав: idealstorm написав:
Есть ли вариант не ходить пешком в отделение. чтобы отключить Автопролонгацию по депозиту?
Добрый день, idealstorm!
Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.
По 0800...уже ніззя?
Добрий день! Так, по телефону також можна.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49
Support BForward а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:10
Stringer написав:
а что там за проблемы с проводками по системе?
небойсь наши лесные братья под курском мокшанский кабель перепилили
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 10:32
Stringer написав:Support BForward
а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:16
Stringer написав:Support BForward
а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?
Добрый день, Stringer!
В Интернет-банке поступление средств отображается на следующий день после 12:00 после фактического зачисления средств на счет.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:23
Support BForward написав: Stringer написав:Support BForward
а что там за проблемы с проводками по системе? Вчера погасил кредитку внешним платежом - в иб поступления нет, на горячке сказали - деньги поступили, ждите обновления системы. Когда эта "система" обновляется, и когда можно будет начинать использовать вроде как зачисленные вчера средства?
Добрый день, Stringer!
В Интернет-банке поступление средств отображается на следующий день после 12:00 после фактического зачисления средств на счет.
Фактическое зачисление средств на счет произошло вчера, когда деньги поступили на счет внешним платежом через сэп, что отображено в сегодняшней выписке.
Однако отображение в ИБ и фактическая возможность использовать средств произошла только сегодня после 12-00.
Ранее такого не было - средства поступившие на счет отображались в тот же день.
Можете прокомментировать - что это за изменения в регламенте, и с чем они связаны?
Заранее спасибо
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:35
Stringer, в регламенте ничего не изменилось. Если пополнять счет карты через СЭП, то отображаются средства на следующий день. Если внутренний перевод, пополнение через кассу, банкомат - в тот же день.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Сер 04 лип, 2018 15:45
Support BForward написав:Stringer
, в регламенте ничего не изменилось. Если пополнять счет карты через СЭП, то отображаются средства на следующий день. Если внутренний перевод, пополнение через кассу, банкомат - в тот же день.
Сегодняшнее пополнение кредитки обеденным рейсом из Альфы уже отобразилось, сумма видна как заблокированная
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