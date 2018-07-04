в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 19:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
+50грн !
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