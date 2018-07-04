в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:31
В ИБ не видно. В бумажном договоре у меня - автопролонгация "неможлива".
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20
Коллеги, добрый день!
По депозиту "До дня незалежності" пролонгация не предусмотрена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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