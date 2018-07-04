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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3108310931103111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?


в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:31

  lubopytnaya написав:Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?

В ИБ не видно. В бумажном договоре у меня - автопролонгация "неможлива".
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20

Коллеги, добрый день!
По депозиту "До дня незалежності" пролонгация не предусмотрена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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