в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
+50грн !
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Додано: Чет 05 лип, 2018 08:31
В ИБ не видно. В бумажном договоре у меня - автопролонгация "неможлива".
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Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20
Коллеги, добрый день!
По депозиту "До дня незалежності" пролонгация не предусмотрена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:01
У банка Форфард банкрот хозяин в РФ -Русский Стандарт. И пусть он сначало заведет капитал в Форвард. А Русский Стандарт -не может обслужить два субординированных выпуска облигаций банка «Русский Стандарт» на сумму в 451 млн.дол. и уже почти год не платит купонный доход по нему - кстати тоже с осени- с октября...
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:18
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день!
В настоящее время банк реализует все необходимые действия по увеличению уставного капитала согласно утвержденной процедуре и в соответствии с действующим законодательством Украины. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн до 01 августа 2018 года, о чем будет сообщено дополнительно.
Представитель холдинга Roust (контролирует Russian Standard Ltd) назвал требование инвесторов «техническим шагом», который держатели облигаций могли сделать еще в октябре 2017 года и который «не повлияет на переговорный процесс». Он отметил, что компания продолжает обсуждать условия соглашения с держателями.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:20
Laa1999, Таріко в Московії не банкрот. Але переживає тяжкі часи.
Аванторна політика супостата пу негативно вплинула на його алкогольний бізнес.
Перезайняти грошенят на заході немає можливості.
Його банка Руський Стандарт в стагнації.
Активи худнуть, останні місяці занурилася в негативний фінансовий результат.
Фарс засмучує власника постійними з року в рік збитками.
Дилему вносити чи не вносити 633 млн в капітал дуже важко вирішувати.
А залишилось по суті лише 25 днів, а реальних дій немає.
Лише слова про наміри.
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