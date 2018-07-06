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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3108310931103111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?


в ІБ має бути видно
як відмінити - писали вище.
сумніваюсь що будуть лонгувати по старій медовій ставці річної давності!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:31

  lubopytnaya написав:Для депозита "До Дня Незалежності" предусмотрена?

В ИБ не видно. В бумажном договоре у меня - автопролонгация "неможлива".
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:20

Коллеги, добрый день!
По депозиту "До дня незалежності" пролонгация не предусмотрена.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:01

  Sinbad777 написав:
  greenozon написав:такий інсайд навіть у відділенні не знають, значить в нас круті люди із верхушки тусять на форумі!


Ну а кто вам в отделении об этом скажет? Вы же клиент. Реальность же такова: куратор там сидит/остался со времени проверки НБУ, еще осенью. Программу докапитализации давно объявили, увы она не выполнена к 1 июня. Причем на отделениях таже инфа что и у Вас, деньги есть - нет юридических документов, каких именно, толком не понятно. Вроде бы происхождение денег, Киселев врочем в своем интервью все сказал. Ждем даты Че -1 августа.

У банка Форфард банкрот хозяин в РФ -Русский Стандарт. И пусть он сначало заведет капитал в Форвард. А Русский Стандарт -не может обслужить два субординированных выпуска облигаций банка «Русский Стандарт» на сумму в 451 млн.дол. и уже почти год не платит купонный доход по нему - кстати тоже с осени- с октября...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  laa1999 написав:У банка Форфард банкрот хозяин в РФ -Русский Стандарт. И пусть он сначало заведет капитал в Форвард. А Русский Стандарт -не может обслужить два субординированных выпуска облигаций банка «Русский Стандарт» на сумму в 451 млн.дол. и уже почти год не платит купонный доход по нему - кстати тоже с осени- с октября...


Добрый день!
В настоящее время банк реализует все необходимые действия по увеличению уставного капитала согласно утвержденной процедуре и в соответствии с действующим законодательством Украины. Увеличение капитала состоится в размере 663 020 000,00 грн до 01 августа 2018 года, о чем будет сообщено дополнительно.
Представитель холдинга Roust (контролирует Russian Standard Ltd) назвал требование инвесторов «техническим шагом», который держатели облигаций могли сделать еще в октябре 2017 года и который «не повлияет на переговорный процесс». Он отметил, что компания продолжает обсуждать условия соглашения с держателями.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:20

Laa1999, Таріко в Московії не банкрот. Але переживає тяжкі часи.
Аванторна політика супостата пу негативно вплинула на його алкогольний бізнес.
Перезайняти грошенят на заході немає можливості.
Його банка Руський Стандарт в стагнації.
Активи худнуть, останні місяці занурилася в негативний фінансовий результат.
Фарс засмучує власника постійними з року в рік збитками. :(
Дилему вносити чи не вносити 633 млн в капітал дуже важко вирішувати.
А залишилось по суті лише 25 днів, а реальних дій немає. :(
Лише слова про наміри.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зато в отделениях акция по депозитам. Дают надбавку к базовой ставке :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 00:32

  Chicheva написав:
BBC написав:Ну да 4 грн это шара
П 10.4.2 гласит о том что таки сэп может не тарифицироваться, в любом случае перед отправкой будет обозначен размер

это если повезет. у меня, когда они это вводили, ни предупреждения не было, а списание 4грн произошло путем уменьшения остатка при этом ни в одной выписке не отразилась - сказали, если приеду в банк в другой город (они тогда уже успели закрыть отделение у меня в городе) и получу бумажную выписку, то там якобы увижу...
ol_zy
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