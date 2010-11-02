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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:50
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:54
а десь можна легенько почитати про усі ці Н1 - Н21 + Л13-1-2 на хлопський розум?
деякі цифри дуже дивні...
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greenozon
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Додано: Вів 10 лип, 2018 10:57
greenozon написав:
а десь можна легенько почитати про усі ці Н1 - Н21 + Л13-1-2 на хлопський розум?
деякі цифри дуже дивні...
На сайті НБУ.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:11
Квесторе_поверніться
Який робите висновок?
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V2
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:20
V2 написав:Квесторе_поверніться
Який робите висновок?
Сповзання капіталу в мінус припинилось.
Просіла позиція Н5.
Висновків ніяких...чекаєм 1 серпня року 2018.
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