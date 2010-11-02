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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3109311031113112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:50

Кому цікаві нормативи і структура капіталу
http://www.forward-bank.com/about/activ ... aSklad.pdf
http://www.forward-bank.com/about/activ ... omNorm.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:54

а десь можна легенько почитати про усі ці Н1 - Н21 + Л13-1-2 на хлопський розум?
деякі цифри дуже дивні...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 2397
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:57

  greenozon написав:а десь можна легенько почитати про усі ці Н1 - Н21 + Л13-1-2 на хлопський розум?
деякі цифри дуже дивні...

На сайті НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:11

Квесторе_поверніться
Який робите висновок?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:20

  V2 написав:Квесторе_поверніться
Який робите висновок?

Сповзання капіталу в мінус припинилось.
Просіла позиція Н5.
Висновків ніяких...чекаєм 1 серпня року 2018.
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