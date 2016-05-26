Stringer написав:Support BForward а когда начисляется кешбек по "календарю"?
3.14. Усі інші умови нарахування Винагороди CashBack визначаються діючими Умовами надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та умовами інших акцій
Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. Уразі якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день – виплата Винагороди проводитися в перший робочий день після вихідного/неробочого дня.
9го пришла смска, 10го сумма кешбека была видна на счету
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