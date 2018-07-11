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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3110311131123113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:06

  Stringer написав:Support BForward а когда начисляется кешбек по "календарю"?

3.14. Усі інші умови нарахування Винагороди CashBack визначаються діючими
Умовами надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та
умовами інших акцій

Виплата Винагороди проводиться щомісячно 8-го (восьмого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому були здійснені Операції ПЛ, за умови відображення їх по Рахунку у відповідності до п.2.2. Уразі якщо 8-й (восьмий) календарний день припадає на вихідний або неробочий день – виплата Винагороди проводитися в перший робочий день після вихідного/неробочого дня.

9го пришла смска, 10го сумма кешбека была видна на счету
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 13:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Support BForward а когда начисляется кешбек по "календарю"?


Добрый день, Stringer!
Кэш-бек начисляется и выплачивается так же как стандартный кеш-бек - до 8 числа месяца, следующего за отчётным.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:45

  Support BForward написав:
  Stringer написав:Support BForward а когда начисляется кешбек по "календарю"?


Добрый день, Stringer!
Кэш-бек начисляется и выплачивается так же как стандартный кеш-бек - до 8 числа месяца, следующего за отчётным.

так отож, что делать если его нет?
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день всем! У меня такой вопрос - заканчивается мамин пенсионный депозитный договор с начислением тела депозита на карточку. Сегодня приехал на отделение и попросил отключить автопролонгацию, но там сказали что так нельзя и нужно чтобы она лично сама приехала и написала заявление... ну нафига такие сложности, почему нельзя по звонку в колл-центр это сделать, как нам говорили при его открытии? Или через инет-банк сделать возможность ее отменять? Зачем людей гонять в отделение через весь город по жаре??? Человеку 70 лет и он плохо себя чувствует... И вообще, как такое может быть - если у нас договор предусматривающий по окончании срока перечисление денег на карточку, НО при этом действует автопролонгация!!! Это же 2 взаимоисключающих друг друга условия!!! Получается если банк не скинет нам деньги на карточку по окончании срока действия деп. договора - это будет нарушение условий договора!!! Я в шоке просто...
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:35

  Support BForward написав:Можно отключить автопролонгацию минимум за два рабочих дня до окончания срока действия вклада в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, написав запрос специалисту Банка. При этом необходимо указать номер депозитного договора.


  Support BForward написав:по телефону також можна.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Dolphin399 написав:Зачем людей гонять в отделение через весь город по жаре???


Чтоб убедить в необходимости переразместить депозит на новый срок ))))
lwa
 
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