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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20
Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
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