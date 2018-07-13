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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:28
Да текучка у них сумасшедшая - банк через две недели закрывается - вот и бегут все кто куда может.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:38
Я только ЗА за то, чтоб они жили и процветали. Но они не заводят обещанное бабло - вначале до 01 июня, теперь до 01 августа... Вместо этого дают какие-то пространные интервью ни о чём...Всё это уже местные читатели проходили... Вывод очевиден.
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