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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3111311231133114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
Dolphin399
 
Повідомлень: 26
З нами з: 18.02.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:28

  Dolphin399 написав:Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...


Да текучка у них сумасшедшая - банк через две недели закрывается - вот и бегут все кто куда может.
бульбик
 
Повідомлень: 515
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:банк через две недели закрывается
О как. Это первого августа? А если не закроется извиниться за поклеп порядочности хватит? :)
Новичек
 
Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:38

  Новичек написав:
  бульбик написав:банк через две недели закрывается
О как. Это первого августа? А если не закроется извиниться за поклеп порядочности хватит? :)

Я только ЗА за то, чтоб они жили и процветали. Но они не заводят обещанное бабло - вначале до 01 июня, теперь до 01 августа... Вместо этого дают какие-то пространные интервью ни о чём...Всё это уже местные читатели проходили... Вывод очевиден.
бульбик
 
Повідомлень: 515
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
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  #<1 ... 3111311231133114
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