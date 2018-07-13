Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
Dolphin399 написав:Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
Да текучка у них сумасшедшая - банк через две недели закрывается - вот и бегут все кто куда может.
О как. Это первого августа? А если не закроется извиниться за поклеп порядочности хватит?
Я только ЗА за то, чтоб они жили и процветали. Но они не заводят обещанное бабло - вначале до 01 июня, теперь до 01 августа... Вместо этого дают какие-то пространные интервью ни о чём...Всё это уже местные читатели проходили... Вывод очевиден.
Dolphin399 написав:Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
Да текучка у них сумасшедшая - банк через две недели закрывается - вот и бегут все кто куда может.
Для центра занятости - удобная статья. А если "по собственному" - получать пособие не будешь. Так что лучше ехать "до конечки"