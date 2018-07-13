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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 401
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
76
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:28

  Dolphin399 написав:Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...


Да текучка у них сумасшедшая - банк через две недели закрывается - вот и бегут все кто куда может.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:банк через две недели закрывается
О как. Это первого августа? А если не закроется извиниться за поклеп порядочности хватит? :)
Новичек
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:38

  Новичек написав:
  бульбик написав:банк через две недели закрывается
О как. Это первого августа? А если не закроется извиниться за поклеп порядочности хватит? :)

Я только ЗА за то, чтоб они жили и процветали. Но они не заводят обещанное бабло - вначале до 01 июня, теперь до 01 августа... Вместо этого дают какие-то пространные интервью ни о чём...Всё это уже местные читатели проходили... Вывод очевиден.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:23

  бульбик написав:
  Dolphin399 написав:Спасибо за ответы! Хорошо, что везти маму лишний не придется туда! Остается единственным риторический вопрос - так какого спрашивается тогда "специалист" мне сказал что она отключается только через через отделение путем подписания заявления об отключении человеком, на которого открыт вклад??? я шоке просто... капец...


Да текучка у них сумасшедшая - банк через две недели закрывается - вот и бегут все кто куда может.

Для центра занятости - удобная статья.
А если "по собственному" - получать пособие не будешь. Так что лучше ехать "до конечки" :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:18

  Pudu pudu написав:Интересует другой вопрос.
Если возврат депо не на карту, а через кассу, нужно ли заранее заказывать деньги?

Депо повертається на рахунок.
Якщо це картковий або ощадний то лише певна сума в добу видається без комісії.
Лише з поточного під депо видача без комісії всієї суми.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:19

Про Банк в кишені чому всі мовчать?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... hen-debit/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:27

  Квесторе_поверніться написав:Про Банк в кишені чому всі мовчать?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... hen-debit/

наверно у всех бвк голд или депозитка
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

И шо там? Не могу открыть полную версию. До понедельника подождет?
Квесторе_поверніться написав:Про Банк в кишені чому всі мовчать?
http://www.forward-bank.com/press-cente ... hen-debit/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  J написав:Support BForward


http://prntscr.com/k65shg

опять 25 :)

вже ж видяли цю непрацюючу кнопку, знов, звідти? :)
+50грн !
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