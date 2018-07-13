Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:40

От 200к 13% - я тут недельку назад завел и вывел чуть больше 200к за несколько дней так через пару дней молча залочили счета с бабками, когда я позвонил на горячку узнать причину блока то мне радостно сообщили - дуй в отделение, через кассу забирай бабло и ноги что б тут твоей не было, без всяких обьяснений.

В итоге их финмоныч так наблочил что их главный офис целый день голову ломал почему у клиента исходящий сеп застрял.

Это было на прошлой неделе. Теперь дальше - в понедельник, потом еще во вторник звонят мне куры - вы наш дорогой клиент с кучей счетов, активный юзверь этих счетов, принеси нам депо с надбавкой +5%. Спасибо, я уже наносил так что вынести не могу.