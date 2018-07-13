Додано: Суб 14 лип, 2018 09:31

господа, об чем спор - всем давно известно, что Барсук занимает первое место по неадекватности финмона - там вообще больные на голову - даже в отделении мне начальник сказал, что они сами его достали своим маразмом - всех клиентов распугали.

Я использую Барсука тока для того чтоб чистить канал, когда забивается смс. То смс, что барсук шлет после входа в ИБ очень качественно чистит канал, пробивая запор. Это единственно для чего можно использовать этот г***банк с его неадекватным говнофинмоном.

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