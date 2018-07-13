От 200к 13% - я тут недельку назад завел и вывел чуть больше 200к за несколько дней так через пару дней молча залочили счета с бабками, когда я позвонил на горячку узнать причину блока то мне радостно сообщили - дуй в отделение, через кассу забирай бабло и ноги что б тут твоей не было, без всяких обьяснений. В итоге их финмоныч так наблочил что их главный офис целый день голову ломал почему у клиента исходящий сеп застрял. Это было на прошлой неделе. Теперь дальше - в понедельник, потом еще во вторник звонят мне куры - вы наш дорогой клиент с кучей счетов, активный юзверь этих счетов, принеси нам депо с надбавкой +5%. Спасибо, я уже наносил так что вынести не могу.
alex_b Аналогичная ситуация, только сумма в течении месяца меньше в три раза. Залочили, предоставил выписки с происхождением средств не помогло. Только при закрытии карты получишь свои гроши. Случай не единичный, скоро заканчиваются депо, а карт для выноса нет
Так мне потом еще исходящий сеп залочили, полдня разбирались почему он не мог уйти. В январе с меня тоже требовали обьяснения за суму 120к, которая частями по 10-15к заходила и уходила в течении 2 месяцев, то есть 60к/мес. Занес налоговою декларацию и отстали. Вывод - банк для нищебродов, которые имеют не более 10-15к а еще лучше что бы не было своих денег а только куча долгов в банке.
alex_b написав:Так мне потом еще исходящий сеп залочили, полдня разбирались почему он не мог уйти. В январе с меня тоже требовали обьяснения за суму 120к, которая частями по 10-15к заходила и уходила в течении 2 месяцев, то есть 60к/мес. Занес налоговою декларацию и отстали. Вывод - банк для нищебродов, которые имеют не более 10-15к а еще лучше что бы не было своих денег а только куча долгов в банке.
Фарс любить коли грошенята приходять і.... довго в банчику лежать.
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господа, об чем спор - всем давно известно, что Барсук занимает первое место по неадекватности финмона - там вообще больные на голову - даже в отделении мне начальник сказал, что они сами его достали своим маразмом - всех клиентов распугали. Я использую Барсука тока для того чтоб чистить канал, когда забивается смс. То смс, что барсук шлет после входа в ИБ очень качественно чистит канал, пробивая запор. Это единственно для чего можно использовать этот г***банк с его неадекватным говнофинмоном.
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