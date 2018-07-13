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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3113311431153116>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 20:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

От 200к 13% - я тут недельку назад завел и вывел чуть больше 200к за несколько дней так через пару дней молча залочили счета с бабками, когда я позвонил на горячку узнать причину блока то мне радостно сообщили - дуй в отделение, через кассу забирай бабло и ноги что б тут твоей не было, без всяких обьяснений.
В итоге их финмоныч так наблочил что их главный офис целый день голову ломал почему у клиента исходящий сеп застрял.
Это было на прошлой неделе. Теперь дальше - в понедельник, потом еще во вторник звонят мне куры - вы наш дорогой клиент с кучей счетов, активный юзверь этих счетов, принеси нам депо с надбавкой +5%. Спасибо, я уже наносил так что вынести не могу.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 07:55

alex_b Аналогичная ситуация, только сумма в течении месяца меньше в три раза. Залочили, предоставил выписки с происхождением средств не помогло. Только при закрытии карты получишь свои гроши. Случай не единичный, скоро заканчиваются депо, а карт для выноса нет :(
vcy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vcy написав:карт для выноса нет

Тут без карт можна обійтися...лише б банка була жива.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:59

думаєте фінмон дурний і не знає що таке СЕП? :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так мне потом еще исходящий сеп залочили, полдня разбирались почему он не мог уйти.
В январе с меня тоже требовали обьяснения за суму 120к, которая частями по 10-15к заходила и уходила в течении 2 месяцев, то есть 60к/мес. Занес налоговою декларацию и отстали.
Вывод - банк для нищебродов, которые имеют не более 10-15к а еще лучше что бы не было своих денег а только куча долгов в банке.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:30

  alex_b написав:Так мне потом еще исходящий сеп залочили, полдня разбирались почему он не мог уйти.
В январе с меня тоже требовали обьяснения за суму 120к, которая частями по 10-15к заходила и уходила в течении 2 месяцев, то есть 60к/мес. Занес налоговою декларацию и отстали.
Вывод - банк для нищебродов, которые имеют не более 10-15к а еще лучше что бы не было своих денег а только куча долгов в банке.

Фарс любить коли грошенята приходять і.... довго в банчику лежать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:31

господа, об чем спор - всем давно известно, что Барсук занимает первое место по неадекватности финмона - там вообще больные на голову - даже в отделении мне начальник сказал, что они сами его достали своим маразмом - всех клиентов распугали.
Я использую Барсука тока для того чтоб чистить канал, когда забивается смс. То смс, что барсук шлет после входа в ИБ очень качественно чистит канал, пробивая запор. Это единственно для чего можно использовать этот г***банк с его неадекватным говнофинмоном.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 12:57

  alex_b написав:Так мне потом еще исходящий сеп залочили, полдня разбирались почему он не мог уйти.
В январе с меня тоже требовали обьяснения за суму 120к, которая частями по 10-15к заходила и уходила в течении 2 месяцев, то есть 60к/мес. Занес налоговою декларацию и отстали.
Вывод - банк для нищебродов, которые имеют не более 10-15к а еще лучше что бы не было своих денег а только куча долгов в банке.
Хначит у вас нетипичные операции. Я по 2 млн грн. платил и вопросов не было.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 18:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

..за квартиру небось оплату внесли ?...так было распоряжение НБУ не кошмарить таких клиентов с такими операциями...
а в остальном ЛОМБАРД ОН И КАК БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ ))
...ПРИГЛАСИТЕ ЛАВРОВА - ПУСТЬ ДАСТ ИМ ОЦЕНКУ :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:02

По депозитці який банка прОцент платить зараз?
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