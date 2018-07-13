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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3113311431153116

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:21

Квесторе_поверніться 15
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:23

  casper12 написав:Квесторе_поверніться 15

Хороший прОцент.
В порівнянні з максимальними ставками в 17,5 (В Шаромиги від 2 років, виплата щомісячно, В Руслана на рік (з лояльністю), виплата в кінці, в Альянса на рік, виплата щомісячно.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 14 лип, 2018 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:28

  -VICTOR- написав:..за квартиру небось оплату внесли ?...так было распоряжение НБУ не кошмарить таких клиентов с такими операциями...
а в остальном ЛОМБАРД ОН И КАК БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ ))
...ПРИГЛАСИТЕ ЛАВРОВА - ПУСТЬ ДАСТ ИМ ОЦЕНКУ :lol:

Ага. Вот оно что. Законопослушный банк.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:30

  BBC написав:
  -VICTOR- написав:..за квартиру небось оплату внесли ?...так было распоряжение НБУ не кошмарить таких клиентов с такими операциями...
а в остальном ЛОМБАРД ОН И КАК БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ ))
...ПРИГЛАСИТЕ ЛАВРОВА - ПУСТЬ ДАСТ ИМ ОЦЕНКУ :lol:

Ага. Вот оно что. Законопослушный банк.

Підвердження джерел походження грошенят Фарс не вимагав коли платили за квартиру?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:По депозитці який банка прОцент платить зараз?


навіть не чув за таку, і ось чому -
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/

"Оформлення картки
Можливе в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях"

дискримінація :) (Лавров тут)
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greenozon
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Квесторе_поверніться Я их сразу добровольно приложил. (Копии квитанций о получении депо)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:41

  BBC написав:Квесторе_поверніться Я их сразу добровольно приложил. (Копии квитанций о получении депо)

Готівку зносили сюди з інших банків?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 19:50

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Квесторе_поверніться Я их сразу добровольно приложил. (Копии квитанций о получении депо)

Готівку зносили сюди з інших банків?

Так.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 3113311431153116
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