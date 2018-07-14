Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 лип, 2018 19:21
Квесторе_поверніться 15
casper12
Повідомлень: 750
З нами з: 24.12.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 115 раз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:23
casper12 написав: Квесторе_поверніться
15
Хороший прОцент.
В порівнянні з максимальними ставками в 17,5 (В Шаромиги від 2 років, виплата щомісячно, В Руслана на рік (з лояльністю), виплата в кінці, в Альянса на рік, виплата щомісячно.
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Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25057
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:28
-VICTOR- написав:
..за квартиру небось оплату внесли ?...так было распоряжение НБУ не кошмарить таких клиентов с такими операциями...
а в остальном ЛОМБАРД ОН И КАК БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ ))
...ПРИГЛАСИТЕ ЛАВРОВА - ПУСТЬ ДАСТ ИМ ОЦЕНКУ
Ага. Вот оно что. Законопослушный банк.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13483
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1119 раз.
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1
Додано: Суб 14 лип, 2018 19:30
BBC написав: -VICTOR- написав:
..за квартиру небось оплату внесли ?...так было распоряжение НБУ не кошмарить таких клиентов с такими операциями...
а в остальном ЛОМБАРД ОН И КАК БЫЛ ТАК И ОСТАЛСЯ ))
...ПРИГЛАСИТЕ ЛАВРОВА - ПУСТЬ ДАСТ ИМ ОЦЕНКУ
Ага. Вот оно что. Законопослушный банк.
Підвердження джерел походження грошенят Фарс не вимагав коли платили за квартиру?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25057
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:35
Квесторе_поверніться написав:
По депозитці який банка прОцент платить зараз?
навіть не чув за таку, і ось чому -
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
"Оформлення картки
Можливе в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях"
дискримінація
(Лавров тут)
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greenozon
Повідомлень: 2430
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 69 раз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:37
Квесторе_поверніться Я их сразу добровольно приложил. (Копии квитанций о получении депо)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13483
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1119 раз.
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1
Додано: Суб 14 лип, 2018 19:41
BBC написав: Квесторе_поверніться
Я их сразу добровольно приложил. (Копии квитанций о получении депо)
Готівку зносили сюди з інших банків?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25057
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:50
Квесторе_поверніться написав: BBC написав: Квесторе_поверніться
Я их сразу добровольно приложил. (Копии квитанций о получении депо)
Готівку зносили сюди з інших банків?
Так.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13483
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1119 раз.
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1
Додано: Нед 15 лип, 2018 14:33
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
По депозитці який банка прОцент платить зараз?
навіть не чув за таку, і ось чому -
http://www.forward-bank.com/cards/debet ... Depozutka/
"Оформлення картки
Можливе в Вінницькій, Харківській, Запорізькій областях"
дискримінація
(Лавров тут)
Этой дискриминации уже почти год.
А как появилась карта, так вовсе чуднО было: за ее пополнение давали 1,5%.
Но "акция" была всего месяц))
guntherhouse777
Повідомлень: 3388
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 231 раз.
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