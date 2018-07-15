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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:39
Вадимка написав:
Сегодня в отделении сказали,что докапитализация будет с 23 июля.Очень хочется верить.
Вірим...а що нам залишається?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:39
Dolphin399 написав:
Добрый день всем! У меня такой вопрос - заканчивается мамин пенсионный депозитный договор с начислением тела депозита на карточку. Сегодня приехал на отделение и попросил отключить автопролонгацию, но там сказали что так нельзя и нужно чтобы она лично сама приехала и написала заявление... ну нафига такие сложности, почему нельзя по звонку в колл-центр это сделать, как нам говорили при его открытии? Или через инет-банк сделать возможность ее отменять? Зачем людей гонять в отделение через весь город по жаре??? Человеку 70 лет и он плохо себя чувствует... И вообще, как такое может быть - если у нас договор предусматривающий по окончании срока перечисление денег на карточку, НО при этом действует автопролонгация!!! Это же 2 взаимоисключающих друг друга условия!!! Получается если банк не скинет нам деньги на карточку по окончании срока действия деп. договора - это будет нарушение условий договора!!! Я в шоке просто...
Добрый день, Dolphin399!
Отключить автоматическую пролонгацию вклада можно по звонку в контакт-центр Банка или оставить запрос в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, указав номер депозитного договора, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания депозита.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:29
Support BForward
если пролонгация отключена и клиент ее еще раз отключит то она включится?
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J
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:45
J
Останется отключенной
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:49
J написав:Support BForward
если пролонгация отключена и клиент ее еще раз отключит то она включится?
Проведіть такий експеримент.
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Капне 50 грн куму і Вам
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Квесторе_поверніться
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