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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3114311531163117

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:39

  Вадимка написав:Сегодня в отделении сказали,что докапитализация будет с 23 июля.Очень хочется верить.

Вірим...а що нам залишається? :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:39

  Dolphin399 написав:Добрый день всем! У меня такой вопрос - заканчивается мамин пенсионный депозитный договор с начислением тела депозита на карточку. Сегодня приехал на отделение и попросил отключить автопролонгацию, но там сказали что так нельзя и нужно чтобы она лично сама приехала и написала заявление... ну нафига такие сложности, почему нельзя по звонку в колл-центр это сделать, как нам говорили при его открытии? Или через инет-банк сделать возможность ее отменять? Зачем людей гонять в отделение через весь город по жаре??? Человеку 70 лет и он плохо себя чувствует... И вообще, как такое может быть - если у нас договор предусматривающий по окончании срока перечисление денег на карточку, НО при этом действует автопролонгация!!! Это же 2 взаимоисключающих друг друга условия!!! Получается если банк не скинет нам деньги на карточку по окончании срока действия деп. договора - это будет нарушение условий договора!!! Я в шоке просто...


Добрый день, Dolphin399!
Отключить автоматическую пролонгацию вклада можно по звонку в контакт-центр Банка или оставить запрос в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, указав номер депозитного договора, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания депозита.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:29

Support BForward

если пролонгация отключена и клиент ее еще раз отключит то она включится?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:45

J
Останется отключенной :D
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:49

  J написав:Support BForward

если пролонгация отключена и клиент ее еще раз отключит то она включится?

Проведіть такий експеримент.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:04

  J написав:Support BForward

если пролонгация отключена и клиент ее еще раз отключит то она включится?


Добрый день, J!
Чтобы включить автопролонгацию, необходимо обратиться в банк со соответствующим запросом. Если клиент обращается, чтобы отключить автопролонгацию, а она уже отключена, клиент получит соответствующий ответ.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:05

Support BForward, СоСо підняв по картковому рахунку ставку до 14% річних.
Може варто по Візі Голд підняти до 15% а то в наших краях депозитку не дають.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Вадимка написав:Сегодня в отделении сказали,что докапитализация будет с 23 июля.Очень хочется верить.

Вірим...а що нам залишається? :)


Будем надеяться. До сих пор банк перед вкладчиками выполнял свои обязательства.
Практикующий вкладчик.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:23

Та й зараз банка всім все платить.
Але з заливкою в капітал щось волинить НБУ.
Вже би пора відрапортувати.
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