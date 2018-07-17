Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:59
банки-партнеры
Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:40
евронет остался
Додано: Сер 18 лип, 2018 04:23
Банков партнеров нет.
Иных уж нет, а те далече.
Есть карты, где снятие бесплатно с любого банкомата. Но там географическая сегрегация-дискриминация.
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