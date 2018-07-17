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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3115311631173118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:59

банки-партнеры

Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет
Sergion
 
Повідомлень: 341
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:40

  Sergion написав:Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет

евронет остался
http://www.forward-bank.com/about/otdel ... _terminal/
Bosstone
 
Повідомлень: 785
З нами з: 21.04.10
Подякував: 533 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 04:23

  Sergion написав:Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет

Банков партнеров нет.
Иных уж нет, а те далече.

Есть карты, где снятие бесплатно с любого банкомата. Но там географическая сегрегация-дискриминация.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3397
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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  #<1 ... 3115311631173118
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