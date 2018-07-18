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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3115311631173118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:59

банки-партнеры

Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет
Sergion
 
Повідомлень: 341
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:40

  Sergion написав:Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет

евронет остался
http://www.forward-bank.com/about/otdel ... _terminal/
Bosstone
 
Повідомлень: 786
З нами з: 21.04.10
Подякував: 533 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 04:23

  Sergion написав:Коллеги, прошу напомнить: какие банки-партнеры Форварда где снятие нала в банкоматах без комиссии?
Евронет остался?
Агриколь на сколько помню уже нет

Банков партнеров нет.
Иных уж нет, а те далече.

Есть карты, где снятие бесплатно с любого банкомата. Но там географическая сегрегация-дискриминация.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3400
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:50

Support BForward как получить бонус (кешбек) за оформление депозита?
J
 
Повідомлень: 4010
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:52

  J написав:Support BForward как получить бонус (кешбек) за оформление депозита?

Можна бонус не тільки за оформлення а і за поповнення.
Але відповіді Ви, щвидше за все, не отримаєте. :(
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25147
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:53

  Support BForward написав:
  Dolphin399 написав:Добрый день всем! У меня такой вопрос - заканчивается мамин пенсионный депозитный договор с начислением тела депозита на карточку. Сегодня приехал на отделение и попросил отключить автопролонгацию, но там сказали что так нельзя и нужно чтобы она лично сама приехала и написала заявление... ну нафига такие сложности, почему нельзя по звонку в колл-центр это сделать, как нам говорили при его открытии? Или через инет-банк сделать возможность ее отменять? Зачем людей гонять в отделение через весь город по жаре??? Человеку 70 лет и он плохо себя чувствует... И вообще, как такое может быть - если у нас договор предусматривающий по окончании срока перечисление денег на карточку, НО при этом действует автопролонгация!!! Это же 2 взаимоисключающих друг друга условия!!! Получается если банк не скинет нам деньги на карточку по окончании срока действия деп. договора - это будет нарушение условий договора!!! Я в шоке просто...


Добрый день, Dolphin399!
Отключить автоматическую пролонгацию вклада можно по звонку в контакт-центр Банка или оставить запрос в разделе "Переписка с банком" Интернет-банка, указав номер депозитного договора, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания депозита.

Опишите как правильно разорвать конвертационный и перевести все в бакс согласно условий договора
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:54

  Квесторе_поверніться написав:Можна бонус ..........................
Але відповіді Ви, щвидше за все, не отримаєте. :(

:shock:
J
 
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Подякував: 14 раз.
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