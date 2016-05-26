Є інше інфо недільної давності що можна відкривати депо і в ІБ всерівно капне 3,5% кишмишу за річний.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Є інше інфо недільної давності що можна відкривати депо і в ІБ всерівно капне 3,5% кишмишу за річний.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:54
З комісіями щось Ви спутали.
Фарс завжди приймав без комісії.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:57
Может быть... тарифы не могу найти. Помню что-то у них было по зачислению именно по этой карте.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:03
По Р2Р без комісії в Фарсі поповнюється дебетна Ізякарта через Ізяпей.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13
Оплата
Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13
В фарсике заход от юлица с комиссией. Например, СЭП отправленый с Портмоне
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:21
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:22
Так, від юрика 1,5% комісія.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23
60
Але чесний грейс вони лише до кінця літа зробили. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:47
22-го июля заканчивается депозит. Сегодня звонили с банка, интересовались что буду делать. Предлагают депо "шаг навстречу" 17% с ежемесячной выплатой + 1% кешбек от банка в течение пяти дней. Либо есть вариант депо "альтернативный" с теми же 17% + "бонус от минфина" 1,5% при условии открытия на новый ИНН. Оба депозита на два года.
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