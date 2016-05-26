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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31173118311931203121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  VLADPn написав:Только в отделении открывать

Є інше інфо недільної давності що можна відкривати депо і в ІБ всерівно капне 3,5% кишмишу за річний.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:54

  ramaz написав:Напомните пожалуйста Авторская Карта GoldMax: как пополнить без комиссии по безналу?
СЕП из Альфы - будет комиссия за вход (по моему 1,5%)
А если Р2Р через сторонний сервис (например Karton или TAS2U) - берет Форвард комиссию за вход?

З комісіями щось Ви спутали.
Фарс завжди приймав без комісії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:57

  Квесторе_поверніться написав:
  ramaz написав:Напомните пожалуйста Авторская Карта GoldMax: как пополнить без комиссии по безналу?
СЕП из Альфы - будет комиссия за вход (по моему 1,5%)
А если Р2Р через сторонний сервис (например Karton или TAS2U) - берет Форвард комиссию за вход?

З комісіями щось Ви спутали.
Фарс завжди приймав без комісії.

Может быть... тарифы не могу найти. Помню что-то у них было по зачислению именно по этой карте.
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:03

По Р2Р без комісії в Фарсі поповнюється дебетна Ізякарта через Ізяпей.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13

Оплата

Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:13

В фарсике заход от юлица с комиссией. Например, СЭП отправленый с Портмоне
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:21

  BBC написав:В фарсике заход от юлица с комиссией...

Точно. Нашел уже в тарифах
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:22

  BBC написав:В фарсике заход от юлица с комиссией. Например, СЭП отправленый с Портмоне

Так, від юрика 1,5% комісія.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:23

  Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?

60
Але чесний грейс вони лише до кінця літа зробили. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:47

22-го июля заканчивается депозит. Сегодня звонили с банка, интересовались что буду делать. Предлагают депо "шаг навстречу" 17% с ежемесячной выплатой + 1% кешбек от банка в течение пяти дней. Либо есть вариант депо "альтернативный" с теми же 17% + "бонус от минфина" 1,5% при условии открытия на новый ИНН. Оба депозита на два года.
kostya77
 
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