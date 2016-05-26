Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 19 лип, 2018 10:55
kostya77 написав:
22-го июля заканчивается депозит. Сегодня звонили с банка, интересовались что буду делать. Предлагают депо "шаг навстречу" 17% с ежемесячной выплатой + 1% кешбек от банка в течение пяти дней. Либо есть вариант депо "альтернативный" с теми же 17% + "бонус от минфина" 1,5% при условии открытия на новый ИНН. Оба депозита на два года.
В Альтернативному виплата щомісячно?
І бокус 1,5% річних це 3% за 2 роки.
Але це все заманухи.
Тут всі прогресивні форумчани чекають заливки в капітал 663 млн до 1 серпня.
А лишилось всього днів 10.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:00
Квесторе_поверніться написав:
І бокус 1,5% річних це 3% за 2 роки.
та нет, бонус просто от суммы вклада, разовый, а не за год, как я понял
kostya77
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:01
Квесторе_поверніться написав:
Тут всі прогресивні форумчани чекають заливки в капітал 663 млн до 1 серпня.
А лишилось всього днів 10.
Именно так
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ramaz
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:07
kostya77 написав: Квесторе_поверніться написав:
І бокус 1,5% річних це 3% за 2 роки.
та нет, бонус просто от суммы вклада, разовый, а не за год, как я понял
Бонус від суми вкладу 1,5% річних. Влад 2 роки. Ітого 3% бонус.
Разова виплата 3% від суми вкладу.
Якби депо було 6 місяців, було б 0,75% від суми вкладу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21
Квесторе_поверніться написав:
Бонус від суми вкладу 1,5% річних. Влад 2 роки. Ітого 3% бонус.
Разова виплата 3% від суми вкладу.
Это точная инфа или "догадки"? 3% от 200000 это 6000грн, якось жирно
kostya77
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:25
kostya77 написав:
якось жирно
в червні секретний депо-кешбек був ще жирніший!
+50грн !
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greenozon
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:26
Квесторе_поверніться написав:
чекають заливки в капітал 663 млн
грн надіюсь?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:30
greenozon написав: kostya77 написав:
якось жирно
в червні секретний депо-кешбек був ще жирніший!
"Секретный" это хорошо, когда он успел капнуть до введения ВА. А "несекретный от минфина" капнет даже тогда, когда в банке будет уже ВА, я так думаю.
kostya77
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:32
kostya77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Бонус від суми вкладу 1,5% річних. Влад 2 роки. Ітого 3% бонус.
Разова виплата 3% від суми вкладу.
Это точная инфа или "догадки"? 3% от 200000 это 6000грн, якось жирно
Отвечаю сам себе, звонил в Минфин, никаких "умножений" и "годовых" для вклада на 24мес, 1,5% от суммы и точка.
kostya77
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:43
kostya77 В "Трасте" тоже предлагали "кешбек" при переоформлении вклада, только потом через месяц банк "лег" в ВА. Походу, аналогичная ситуация происходит.. Также, как и сейчас в "Трасте" обещали докапитализацию..
Anonim2666
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