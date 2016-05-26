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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3117311831193120

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:55

  kostya77 написав:22-го июля заканчивается депозит. Сегодня звонили с банка, интересовались что буду делать. Предлагают депо "шаг навстречу" 17% с ежемесячной выплатой + 1% кешбек от банка в течение пяти дней. Либо есть вариант депо "альтернативный" с теми же 17% + "бонус от минфина" 1,5% при условии открытия на новый ИНН. Оба депозита на два года.

В Альтернативному виплата щомісячно?
І бокус 1,5% річних це 3% за 2 роки.
Але це все заманухи.
Тут всі прогресивні форумчани чекають заливки в капітал 663 млн до 1 серпня.
А лишилось всього днів 10. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:00

  Квесторе_поверніться написав:І бокус 1,5% річних це 3% за 2 роки.


та нет, бонус просто от суммы вклада, разовый, а не за год, как я понял
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:01

  Квесторе_поверніться написав:Тут всі прогресивні форумчани чекають заливки в капітал 663 млн до 1 серпня.
А лишилось всього днів 10. :(

Именно так :D
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:07

  kostya77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:І бокус 1,5% річних це 3% за 2 роки.


та нет, бонус просто от суммы вклада, разовый, а не за год, как я понял

Бонус від суми вкладу 1,5% річних. Влад 2 роки. Ітого 3% бонус.
Разова виплата 3% від суми вкладу.
Якби депо було 6 місяців, було б 0,75% від суми вкладу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:21

  Квесторе_поверніться написав:Бонус від суми вкладу 1,5% річних. Влад 2 роки. Ітого 3% бонус.
Разова виплата 3% від суми вкладу.


Это точная инфа или "догадки"? 3% от 200000 это 6000грн, якось жирно :shock:
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kostya77 написав:якось жирно

в червні секретний депо-кешбек був ще жирніший! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:чекають заливки в капітал 663 млн

грн надіюсь?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:30

  greenozon написав:
  kostya77 написав:якось жирно

в червні секретний депо-кешбек був ще жирніший! :)


"Секретный" это хорошо, когда он успел капнуть до введения ВА. А "несекретный от минфина" капнет даже тогда, когда в банке будет уже ВА, я так думаю.
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:32

  kostya77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Бонус від суми вкладу 1,5% річних. Влад 2 роки. Ітого 3% бонус.
Разова виплата 3% від суми вкладу.


Это точная инфа или "догадки"? 3% от 200000 это 6000грн, якось жирно :shock:


Отвечаю сам себе, звонил в Минфин, никаких "умножений" и "годовых" для вклада на 24мес, 1,5% от суммы и точка.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:43

kostya77
В "Трасте" тоже предлагали "кешбек" при переоформлении вклада, только потом через месяц банк "лег" в ВА. Походу, аналогичная ситуация происходит.. Также, как и сейчас в "Трасте" обещали докапитализацию..
Anonim2666
 
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