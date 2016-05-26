Anonim2666 написав:kostya77 В "Трасте" тоже предлагали "кешбек" при переоформлении вклада, только потом через месяц банк "лег" в ВА. Походу, аналогичная ситуация происходит.. Также, как и сейчас в "Трасте" обещали докапитализацию..
Не получал никаких кешбеков в Трасте, что не оберегло меня от выплат через фонд по этому банку. И получал свои деньги вместе с "кешбешниками"
Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции? До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?
60 Але чесний грейс вони лише до кінця літа зробили. Ні?
Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции? До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?
60 Але чесний грейс вони лише до кінця літа зробили. Ні?
Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции? До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?
Добрый день, ergion! Чтобы понять какой льготный период по Вашей карте, нам нужен номер счёта/договор. Уточните, пожалуйста, Ваши данные на av-kudryashova@forward-bank.com
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Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции? До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?
Добрый день, ergion! Чтобы понять какой льготный период по Вашей карте, нам нужен номер счёта/договор. Уточните, пожалуйста, Ваши данные на av-kudryashova@forward-bank.com
уважаемый представитель опишите как правильно разорвать конвертационный вклад и перевести его единоразово в евро,например???