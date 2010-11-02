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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3118311931203121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 402
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
111
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
77
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
77
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
81
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
56
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:48

  Anonim2666 написав:kostya77
В "Трасте" тоже предлагали "кешбек" при переоформлении вклада, только потом через месяц банк "лег" в ВА. Походу, аналогичная ситуация происходит.. Также, как и сейчас в "Трасте" обещали докапитализацию..


Не получал никаких кешбеков в Трасте, что не оберегло меня от выплат через фонд по этому банку. И получал свои деньги вместе с "кешбешниками" :mrgreen:
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?

60
Але чесний грейс вони лише до кінця літа зробили. Ні?


Ні.
http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:53

  Sergion написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?

60
Але чесний грейс вони лише до кінця літа зробили. Ні?


Ні.
http://www.forward-bank.com/press-cente ... m-kartkam/

До 20 жовтня року 2018. Призабув.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:27

  Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?


Добрый день, ergion!
Чтобы понять какой льготный период по Вашей карте, нам нужен номер счёта/договор. Уточните, пожалуйста, Ваши данные на av-kudryashova@forward-bank.com
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:46

  Support BForward написав:
  Sergion написав:Подскжите, если расчетная дата кредитки Выручалка 19 число, в этот день утром по СЕПу погашаю весь долг и вечером в 19.00-22.00 в интернете делаю покупку - какой грейс будет у этой операции?
До 19.08 или 19.09? (тоесть 30 или 60 дней)?


Добрый день, ergion!
Чтобы понять какой льготный период по Вашей карте, нам нужен номер счёта/договор. Уточните, пожалуйста, Ваши данные на av-kudryashova@forward-bank.com
уважаемый представитель опишите как правильно разорвать конвертационный вклад и перевести его единоразово в евро,например???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:11

sens, добрый день!
Для изменения валюты вклада по продукту «Конвертационный» необходимо обратиться в отделение банка, в котором Вы обсуживаетесь и сотрудники отделения проведут все необходимые действия для осуществления данной операции. Обращую Ваше внимание, что изменение валюты происходит по коммерческому курсу ПАО «БАНК ФОРВАРД» установленному на дату проведения операции.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:33

Условиями продукта «Конвертационный» не предусмотрено досрочное расторжение с целью востребования средств с Банка.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:25

звонили из банка,
сказали что на год - 13,3%, кешбек не предлагали
J
 
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